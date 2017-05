El Mosu cuestionó la política económica de Macri y los salarios de Bordet

En la conmemoración por el Día Internacional del Trabajador el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (Mosu) cuestionó a través de un documento único el plan económico del gobierno de Mauricio Macri y la política salarial del gobernador Gustavo Bordet.

Por VALENTÍN BISOGNI, de la redacción de El Miércoles Digital.

La concentración fue en la Plazoleta de los Trabajadores, en bulevar Yrigoyen entre Supremo Entrerriano y Ugarteche, bajo un intenso sol otoñal, y el acto comenzó pasada media hora de las once. La convocatoria la realizó el Mosu, que agrupa a las regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y movimiento sociales.

El acto estuvo conducido por Héctor Caffa, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y contó con la traducción en simultáneo a la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Al comienzo se izaron las banderas argentina, entrerriana y de la CGT, se enotonó el Himno Nacional, y luego se procedió a la colocación de ofrendas florales al pie del Monumento a Los Trabajadores, obra del escultor Toto Guinea.

La lectura del documento único consensuado estuvo a cargo de Adalberto Sosa, dirigente gremial de la Bancaria y secretario general de la CGT uruguayense.

Finalizando el acto, Caffa recordó y reinvindicó a la militante política y social Micaela García invitando a la jornada de la mujer trabajadora que se organizó por la tarde en el Predio Multieventos por parte de la JP Evita, cuyos integrantes se encontraban en la plazoleta.

DUROS CUESTIONAMIENTOS

Las organizaciones sindicales cuestionaron que el gobierno de Mauricio Macri “disciplina” a través de “el miedo, que va desde, el desempleo, destrucción de puestos de trabajo por importación indiscriminada, culpar al propio trabajador (alto costo laboral) de su situación, cuestionamientos groseros a dirigentes sociales y sindicales, a la represión lisa y llana de la protesta social”.

También, denunciaron persecución a los delegados gremiales del frigorífico Granja Tres Arroyos de nuestra ciudad, y la caída del empleo en el sector de la construcción vinculado a la obra pública. En tal sentido exigieron mejoras en las condiciones laborales para los cooperativistas y trabajadores de la economía social y el refuerzo de la ayuda para los comedores y merenderos populares.

Respecto a los docentes y estatales provinciales, cuestionaron al gobierno de Bordet porque “hasta la fecha Entre Ríos es una de las pocas provincias que además de no cerrar las paritarias, continúa poniendo techo a salarios de hambre”. Destacaron la carpa docente instalada frente a la Casa Gris y reinvindicaron la defensa de la educación pública.

PRESENCIAS POLÍTICAS



El presidente municipal José Eduardo Lauritto y concejales del justicialismo encabezaron la comitiva del gobierno local en la conmemoración. Entre las adhesiones, se encontraban integrantes del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, el Nuevo Encuentro, y las agrupaciones JP Evita, La Nueva Militancia, y Libres Pensadores.

Además de los sectores vinculados al oficialismo local y entrerriano, asistieron dirigentes y militantes del Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical y de la Juventud Guevarista.

EL DOCUMENTO COMPLETO

El primero de mayo es la fecha de los trabajadores, pues representa la solidaridad de un grito que se da en el mismo momento en gran parte del mundo, por parte de los que vivimos de nuestro trabajo físico o intelectual.-

En nuestra argentina tuvimos momentos donde este día pudo ser de júbilo, de festejo por logros conseguidos, por tener garantizados derechos básicos, por transcurrir una vida digna y aspirar, objetivamente, a una mejor para nuestros hijos.-

Pero seguramente, son los momentos de sufrimiento, de represiones, de intentos de quitarnos los derechos básicos, de sometimientos, de prohibirnos la esperanza de una sociedad más justa, los que mas no han tocado transitar. A estos momentos los trabajadores aquí y en todo el mundo respondimos con lucha, a veces inorgánica, pero fuimos encontrando en la solidaridad y organización, junto al paso de grupos de presión a grupos de poder, la forma de avanzar con conquistas a las que transformamos en irrenunciables y por las que somos capaces de dar todo, inclusive nuestra vida para no perderlas.-

Hoy en esta realidad del siglo veintiuno, sólo han cambiado algunas formas, pero lo básico sigue respondiendo a una única lógica, como se distribuye la riqueza que creamos los trabajadores. Todos los trabajadores, los formales, los informales, los sociales. Esto en medio de una realidad tecnológica cuya renta pretende ser apropiada por un solo sector social, generando desempleo y miseria para amplias mayorías en lugar de ser compartida para el bienestar del conjunto de la sociedad.-

Sin dudas nuestra fortaleza radica en que nos asumamos como trabajadores para defender los derechos conquistados y pelear por los que nos faltan con solidaridad y organización. Solidaridad porque sabemos que nos vamos a salvar juntos y no en forma individual y organizados porque el enemigo en muy fuerte y no va entregar en forma sencilla sus privilegios. Hoy organización de los trabajadores se llama sindicato, se llama organizaciones de trabajadores informales y desocupados, se llama cooperativas sociales y cualquier otra forma que los trabajadores nos podamos dar. Desde cada uno de esos espacios debemos dar la lucha en unidad de acción respaldándonos mutuamente ante cada hecho y también asumiendo la responsabilidad de grupo poder, única manera de garantizar las conquistas.-

Nuestro medio, provincial y local no escapa al contexto general. El avance inmoral y obsceno de los sectores más retrógrados del conservadorismo nacional e internacional utilizando todos los elementos a su alcance para confundir y destruir el campo popular, desde los medios de producción hasta el monopolio de la información masiva, nos lleva a buscar nuevas formas para evitar que los propios perjudicados sean los soldados que usan para intentar resguardar su sistema de espoliación y hambre.-

El principal elemento disciplinador que usa el actual régimen encabezado por el Ing, Mauricio Macri, es el miedo, que va desde, el desempleo, destrucción de puestos de trabajo por importación indiscriminada, culpar al propio trabajador (alto costo laboral) de su situación, cuestionamientos groseros a dirigentes sociales y sindicales, a la represión lisa y llana de la protesta social.

En este esquema, los trabajadores formales estamos discutiendo paritarias, con pretendidos techos en función de inflaciones teóricas, de grupos económicos claramente beneficiados y otros golpeados por políticas de destrucción de la industria nacional y del mercado interno. En este marco debemos movernos, tratando de mantener nuestro poder de compra, nuestro salario real y tratando de resguardar el campo nacional y popular.-

Los empresarios nacionales que necesitan del mercado interno, deben entender que tienen que ser nuestros aliados y por sus propios intereses también deben ser parte del resguardo del poder de compra del salario para garantizar la demanda interna.-

Lamentablemente esto no pasa o al menos una gran mayoría no lo entiende y se suscitan problemas como el emblemático conflicto en Granja Tres Arroyos (Planta La China) donde a raíz de un pedido de recomposición salarial se produce una feroz persecución sindical inconclusa hasta el día de hoy.

También es correcto hablar del Sector avícola en su totalidad con una merma en la producción que data de mediados del 2016 y que a la fecha no logra retomar lo perdido.

O del Sector de la Construcción con cientos de puestos de trabajo en riesgo por el corte desde el Estado Nacional de las partidas presupuestarias y la no ejecución de nuevas obras.

Y que hablar de las Economías Regionales y las Pymes que se encuentran en caída libre por la suma factores como la baja del consumo, aumento de costos productivos y apertura de importaciones, a modo de ejemplo , solo en el mes de Marzo hubo un aumento interanual del 16.4 % de las importaciones.

Todo lo relatado afecta directamente a los trabajadores que como siempre son la variable de ajuste de este modelo neoliberal y de pocos, que como dato irrefutable nos muestra que según un estudio de CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), la participación de los asalariados en el PBI cayó un 3 % en el año 2016.

Pero no solo el golpe es al sector privado, sino que la lucha se viene dando junto a sectores populares y movimientos sociales, donde se consiguió el reconocimiento social del gremio, y la implementación de la Ley de Emergencia Social, como respuesta a la durísima situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias, y por la firme decisión de seguir en el camino por sus reivindicaciones, los sectores de la economía popular, recuperadores urbanos, pescadores, trabajadores de cooperativas y emprendedores, en este día de lucha pedimos, por la implementación del salario social complementario sin excluir trabajadores que cobren programas alimentarios como la tarjeta Sidecrer, o que perciban ayuda económica Provincial o Municipal.

Paritarias sociales para discutir salario con el estado y las empresas privadas como todos los trabajadores.

Acompañamiento, de los gobiernos provincial y municipal a los emprendimientos productivos y de trabajo impulsados por nuestros compañeros.

En el plano local, exigimos dialogo directo con el Gobierno, trabajar para conformar una mesa donde discutir proyectos como el de recolección diferenciada de residuos, el mejoramiento de las condiciones para todos los trabajadores cooperativistas, implementando programas nacionales de trabajo que creen más fuentes de trabajo y mayores oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales, e inclusión de nuestros compañeros. Acompañamiento a merenderos y comedores, teniendo en cuenta la dura situación que viven las familias de los sectores populares.

Es necesario también, recordar que nuestra lucha por viviendas dignas sigue en pie, necesitamos la creación de un registro local para viviendas sociales, para tener números reales de la grave situación en que se encuentran nuestras familias.

Basta de estigmatización y discriminación de nuestros jóvenes, no a la baja en la edad de imputabilidad, basta de violencia y persecución de nuestros gurices, los gurices no nacen chorros!!! Trabajo digno para los jóvenes!!

Los sectores populares nos organizamos para resistir, debemos unirnos para gritar bien fuerte que no queremos más ni esclavos, ni excluidos!!

Y no nos podemos olvidar ni dejar pasar a los trabajadores del Estado Entrerriano, ellos son hoy sin dudas el sector más castigado por la patronal no solo por las políticas de ajuste aplicadas desde el Gobierno Nacional y en consecuencia Provincial, sino porque hasta la fecha Entre Ríos es una de las pocas Provincias que además de no cerrar las paritarias, continúa poniendo techo a salarios de hambre.

El Gobierno no solo no volvió a convocar al diálogo sino que este silencio deriva en que los compañeros continúen percibiendo salarios que los ubican por debajo de la línea de pobreza, discriminando e imposibilitando la vida digna que todo trabajador se merece.

Ante esta lamentable situación y la firme decisión que los compañeros no seremos la variable de ajuste del Gobierno Entrerriano, pondremos nuestro mayor esfuerzo en mantener la unidad y firmeza en cada acción que implique conseguir los objetivos planteados.

Un capítulo aparte merece el gravísimo conflicto por el que atraviesa la educación, en tiempo en que los docentes nos encontramos atravesando uno de los conflictos salariales más complejos de los últimos años, no deja de representar para nosotros un desafío y al mismo tiempo una enseñanza que nos interpela. Hablamos de un desafío porque sabemos que está en nuestras manos identificar y poner en práctica estrategias de la lucha capaces de encontrarnos unidos frente a la patronal y de fortalecer nuestras consignas, que no son otras que las de una escuela pública en la que la clase trabajadora se apropie de herramientas que le permitan hacer posible ese futuro digno que todos nos merecemos. Pero hablamos además de una enseñanza, pues no se trata solamente de resistir las políticas de ajuste, sino también de reconocer que tenemos la obligación de aprender de los compañeros que nos precedieron, de sus históricas reivindicaciones que hoy nos sirven de faro para encarar esta pelea a favor de los derechos de cada trabajador.

Es por eso que recuperamos el legado de los primeros docentes que comprendieron la necesidad de organizarse, el de aquellos que lucharos para conquistar los estatutos y se jugaron la vida resistiendo a la dictadura, el de la Marcha Blanca y la Carpa de la Dignidad. Ese legado que hoy permanece intacto y está presente en cada lucha a pesar de las adversidades, el mismo que nos recuerda , como solía decir el “Gallego” Requena, que cuando los educadores entendamos que somos laburantes, la unidad será una realidad posible. Y de esta manera, aunque los Gobiernos Nacional y provincial se esfuercen para dividirnos, la lucha de los trabajadores de la educación por mejores salarios y condiciones laborales justa no va a encontrar descanso.

Compañeros, este es un momento histórico para nuestra PATRIA donde se trata de avasallar a la clase trabajadora con medidas tendientes a generar desigualdad, hoy el pueblo no tiene capacidad de consumo, los industriales no pueden fabricar, los comerciantes no pueden vender, los pequeños productores agrarios no pueden producir, los trabajadores ocupados y desocupados y los jubilados no pueden comprar, achicaron el País, quieren terminar con la enseñanza pública, quieren destruir la Patria!!!

Es por esto que el Movimiento Obrero Organizado debe liderar la lucha para mantener los derechos adquiridos y recuperar los perdidos con UNIDAD Y SOLIDARIDAD siendo capaces de buscar y consolidar un espacio de PODER, de forma democrática, que nos garantice una Sociedad más justa.

Fotos: V.B. de la redacción de El Miércoles Digital

