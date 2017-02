“Una cárcel nunca reemplaza a una escuela” dicen los jóvenes que se oponen a la baja de la imputabilidad

“El bajar la edad de punibilidad resulta un proyecto despreciable y superficial que, lejos de pensar soluciones para la vulnerada realidad de miles de niñas y niños que delinquen y a quienes, antes que nada, se les ha vulnerado su derecho al desarrollo en un ambiente sano, les priva también el derecho a la niñez” argumentan los jóvenes nucleados en la multisectorial “No a la Baja”.

Este jueves 2 de febrero, en la sede de SUPeH, se realizó la segunda reunión de la Comisión Multisectorial “No a la Baja” en Concepción del Uruguay.

De acuerdo al texto enviado a esta Redacción, la convocatoria fue realizada por jóvenes del Partido Socialista (PS) que, reunidos en el Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburiferos, el jueves 26 de enero junto a la Juventud Guevarista, la agrupación “Nueva Militancia” (PJ), el Colectivo Feminista, y la agrupación “Pueblos Libres”; conformaron la Comisión que tendrá por objetivo trabajar mancomunadamente entre diversos sectores políticos para oponerse al proyecto del gobierno nacional que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Los jóvenes de los diversos espacios coincidieron en la necesidad de generar actividades concretas que logren incentivar y concientizar a la ciudadanía para que se movilice en contra del proyecto que, afirman, “criminaliza a los jóvenes que, por el abandono adulto, se han visto vulnerados al nivel extremo de delinquir cuando deberían estar jugando y aprendiendo”.

En la reunión se plantearon ejes de trabajo, se planificó una actividad de difusión para este sábado, y se convocó a una próxima reunión para el día jueves 9 de febrero.

CRÍTICAS AL MACRISMO

La comisión redactó y difundió el siguente documento:

“En el país pasan muchas cosas que nos preocupan y de las que el gobierno decide no hablar y no hacerse cargo. Este gobierno niega la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los trabajadores el último año. Y en los pocos casos en que no los niegan, siempre los explican como parte de una herencia recibida desde el gobierno anterior.

Pero del macrismo, además de inquietarnos su silencio, nos preocupa su discurso ideológico. El macrismo ha constituido un burdo e impune relato de derecha que hacía años no se observaba desde la Presidencia, desde los Ministerios, y desde los diversos organismos públicos.

Hoy la derecha dice cosas que preocupan, tanto o más, que las cosas que ocultan y no dicen.

El discurso del nuevo gobierno aterra. Para ellos los chicos de 14 años tienen que estar presos. El nivel de atraso que le proporciona a nuestra democracia la ideología del proyecto de CAMBIEMOS es abismal. Es pura demagogia que va construyendo un proyecto según el sensacionalismo, los medios y las consultoras. El año 2017 arrancó con un gran giro a la derecha al proponer penas más duras y tempranas para aquellos menores que cometan delitos.

En un contexto de mayor ajuste, desocupación, no acceso a la vivienda, y de recorte en áreas ministeriales estratégicas tales como educación, salud y vivienda, así como también la ausencia de políticas públicas y presupuesto que involucren la protección de los derechos de niños y adolescentes, el de bajar la edad de punibilidad resulta un proyecto despreciable y superficial que, lejos de pensar soluciones para la vulnerada realidad de miles de niñas y niños que delinquen y a quienes, antes que nada, se les ha vulnerado su derecho al desarrollo en un ambiente sano, les priva también el derecho a la niñez.

Esto no es nuevo, y ha ocurrido ya en otros países, pero ninguno logró así bajar los índices de violencia y de delitos. Es necesario que nuestra sociedad entienda que las niñas y los niños no son peligrosos: están en peligro dentro de esta comunidad que no los protege y ampara.

Por eso creemos que, lejos de ser una solución lo propuesto desde el gobierno nacional, debemos enfocarnos en el real cumplimiento de la Ley Nacional 26.061, ley de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes”; para garantizar políticas públicas básicas y universales para el pleno desarrollo de los chicos en todas las áreas: educación, salud, cultura, recreación, participación ciudadana, etc; así como también fijando la responsabilidad frente a éstos derechos a las familias, la sociedad, y el Estado.

Y es aquí donde los jóvenes tenemos el compromiso ético, y la necesidad de constituir un espacio amplio con distintos actores de nuestra sociedad que puedan aunar fuerzas y compromisos para trabajar por la no proliferación del proyecto macrista a favor de la baja de la imputabilidad en nuestro país.

Tenemos la convicción de que ningún pibe nace chorro. Sabemos también que los violentos no son enfermos: son hijos sanos de una sociedad violenta y en conflicto. Entendemos que una cárcel nunca reemplaza a una escuela; y que penas más duras y tempranas no reemplazan a la educación y la igualdad de oportunidades.

La responsabilidad adulta no debe nunca taparse con la criminalización de la niñez ni con la estigmatización de la juventud, y en eso tenemos que trabajar los jóvenes, tenemos que estudiar sobre experiencias realizadas, tenemos que organizar en cada comunidad espacios de reflexión y de acción política en torno a este debate, y tenemos que difundir una propuesta que ampare a miles de personas a quienes quieren depositarles la responsabilidad de la crueldad del mundo en el que apenas comienzan a vivir.

Comisión Multisectorial “No a la Baja” Concepción del Uruguay”

