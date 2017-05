Muntes anticipó que si no reciben “una propuesta superadora” habrá “un plan de luchas en la calle”

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, lamentó que “después de 73 días que pidió el gobierno provincial para presentar una propuesta salarial superadora, se presentó la misma propuesta de marzo” con lo cual “no hubo ni siquiera posibilidad de analizarla ni discutirla y la rechazamos directamente”.

“No toman en serio la realidad que tenemos y nos preocupa porque no hubo intención de pensar una alternativa diferente”, criticó. En cuanto a la justificación de la gestión provincial, mencionó que “siempre se dice lo mismo, que la provincia está en una situación económica difícil y que es el mayor esfuerzo que están haciendo”.

Aseveró que esto “generó mucho dolor y angustia porque había expectativas de poder avanzar” teniendo en cuenta que además están abiertas las paritarias sectoriales. Anunció que este miércoles habrá asambleas de delegados en Paraná y en todas las seccionales y “si el jueves no tenemos una propuesta concreta y superadora para poder ser debatida, el plan de lucha será contundente en la calle y con asambleas en los lugares de trabajo”.



En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) , Muntes lamentó que tras la presentación de la oferta por parte de los funcionarios “no teníamos posibilidad de analizarla porque se ratificó la misma propuesta de marco con lo cual no hubo ni alternativa de llevarla a discutir a las bases, sino que directamente la rechazamos y planteamos que el jueves de la semana que viene tiene que haber una propuesta seria, acorde a que podamos debatirla”.

“Hace 73 días que pidieron un cuarto intermedio para hacer una propuesta superadora y lamentablemente esa propuesta superadora fue la misma que antes, no hubo avance y en definitiva para nosotros es un retroceso”, cuestionó.

Criticó también que “no toman en serio la realidad que tenemos, porque después de 73 días de conflicto docente en el medio, del acuerdo al que llegaron con los compañeros docentes que siempre se toma como pauta general, y que la propuesta que llevaron ayer sea la misma de marzo nos preocupa, porque no hubo intención de pensar una alternativa diferente” publicó Análisis.

Agregó que “las paritarias no tienen la posibilidad de debatir, decidir y proponer porque desde el gremio sí vamos con un poder de discutir, proponer y de lograr un acercamiento, pero los funcionarios no; ellos llevan la propuesta que construyen y después no pueden resolver ni discutir absolutamente nada”.

Consultado por los motivos que esgrime el gobierno para presentar esa oferta, el dirigente explicitó que “siempre dicen lo mismo, que la provincia está en una situación económica muy difícil, que es el mayor esfuerzo que están haciendo, que el gobernador lo dijo públicamente agregando el tres por ciento de la cláusula gatillo que se paga este mes a todos los trabajadores del Estado, y no hay ninguna otra explicación seria y acorde para poder tener en cuenta la situación de la provincia y sentir que en este barco estamos todos los entrerrianos”.

Añadió que “sigue habiendo impedimentos muy grandes, porque detrás de la paritaria salarial siguen otros temas que son centrales con paritarias sectoriales que están abiertas y donde hay que discutir cuestiones muy sensibles como el sector de salud, y esto no se puede hacer porque está la paritaria salarial abierta todavía”.

“Tenemos sensaciones muy encontradas, muy difíciles y el jueves vamos a tener que empezar a buscar soluciones porque si no el plan de lucha será contundente, con asambleas en los lugares de trabajo y de acuerdo a lo que decidan las bases salir a la calle”, advirtió.

Anunció que este miércoles “ATE realiza su congreso nacional para analizar la situación de los trabajadores de todo el país, pero también hay asambleas de delegados de Paraná y en todas las seccionales discutiendo lo que propuso el gobierno, planteando esta desilusión que tuvimos ayer al recibir la propuesta y que no les pudimos transmitir”.

Dijo que la situación “generó mucho dolor y mucha angustia porque había expectativa de poder avanzar” y por ello reiteró que “eso se traduce en mucha bronca y si el jueves no hay una propuesta concreta y superadora para ser debatida habrá un plan de lucha contundente en la calle”.

Por último, comentó que “cada gremio, ATE y UPCN, trabajan por separado pero más o menos se presentó la misma propuesta, no hay tanta diferencia en el pedido de recuperar el poder adquisitivo que perdimos el año pasado y lo que se plantea para este año”.

“Nosotros no tenemos nada que ver con el otro sindicato, sino al contrario construimos nuestra política a través de las asambleas y de las bases de trabajadores y no como dirigentes”, concluyó.

